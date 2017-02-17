Михаил Кылварт проведет бесплатные тренировки на свежем воздухе

«Зачастую кажется, что стремительный темп жизни не позволяет заниматься спортом, но в действительности самое сложное – взять себя в руки и начать, – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Почти в каждом районе столицы есть тропы здоровья, на двух из них в рамках акции „Во имя здоровой республики!“ в ближайшие дни я проведу тренировки для жителей города. Жду всех неравнодушных к спорту завтра в 18.00 у административного здания на пляже Штромки, а в среду в то же время – у здания Ласнамяэской управы».

В рамках кампании «Во имя здоровой республики!» на протяжении месяца многие тренеры и спортсмены проводят бесплатные тренировки на различных тропах здоровья. В Эстонии насчитывается свыше ста таких троп, они совершенно бесплатны и доступны в любое время года.

На тропах здоровья можно кататься на лыжах, бегать, ходить, ездить на велосипеде и заниматься силовыми тренировками. Некоторые площадки также позволяют играть в диск-гольф или кататься на коньках. Занятие по душе найдет каждый. Участие не требует предварительной регистрации.

Кульминация акции «Во имя здоровой республики!» состоится 24 февраля – в этот день организаторы приглашают всех жителей Эстонии отпраздновать День независимости с пользой для здоровья.