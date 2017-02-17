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Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла в осуществлении его великого российского плана

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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"Американский президент, несомненно, предпочел бы пройти мимо этого, но Украина встает ему поперек горла, едва он делает робкие попытки заключить большую сделку с Россией", - пишет журналистка Le Monde Сильвия Кауфман.

"Забудем о геополитике и геоэкономике, рассмотрим концепцию геогастрономии. Журналист Иван Нечипуренко, приглашенный на этой неделе на обед в столовую российского МИДа в Москве, обнаружил, что легендарные котлеты по-киевски были там переименованы в "котлеты по-крымски". Вот как далеко заходит желание аннексии после того, как Крым был вырван у Украины в 2014 году", - говорится в статье, выдержки из которой приводит Инопресса.

"Аннексия котлет по-киевски, при всей своей кажущейся тривиальности, весьма символична: независимость Украины, задевающая за живое саму суть русской идентичности, не всегда переваривается. Реакция Москвы задевает за живое суть международной системы в эпоху, наступившую после холодной войны, и остается огромным препятствием, блокирующим отношения между Россией и Западом", - комментирует Кауфман.

"Неужели Трамп тоже сломает зубы об Украину? В своем неистовом желании начать внешнюю политику сызнова, не обращая внимания на своих предшественников, новый американский президент вроде хорошо начал, позабыв о Киеве, Донбассе и Крыме ради большой сделки с Владимиром Путиным", - продолжает Кауфман.

"Но революционный пыл Белого дома сталкивается с множеством препятствий: вдруг Украина встает поперек горла Дональду Трампу в осуществлении его великого российского замысла. Потому что она пользуется поддержкой многих деятелей в Вашингтоне, в Конгрессе и в политико-военном истеблишменте, а также потому, что принести ее в жертву просто-напросто означало бы принести в жертву международное право. А во имя этого права против России как раз и были введены как американские, так и европейские санкции", - говорится в статье.

"Вот высшие чины дипломатии и Пентагона, назначенные Трампом, и заняли позицию по этому вопросу, подтверждая политику администрации Обамы: никакого снятия санкций, никакой смены курса, пока Минские соглашения, призванные разрешить конфликт на востоке Украины, не будут исполнены. Кроме того, аннексия Крыма признается незаконной", - указывает журналистка.

"Откуда это чувство беспокойства, постоянно ощущаемое в пятницу в Мюнхене, где открылась ежегодная конференция по безопасности? Через несколько часов выступил генерал Мэттис, который вновь подтвердил существование американских обязательств перед НАТО, той самой организацией, за две недели до этого расцененной Трампом как "устаревшая". Украинский президент Петр Порошенко счел целесообразным сделать следующее резкое предостережение: "любое соглашение за нашей спиной", предупредил он, "незамедлительно" выведет на улицы миллионы украинцев. Это они умеют - мы уже видели их в деле. Путин в этом кое-что понимает", - передает автор статьи.

Открывая конференцию, немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что любое новое сближение с Москвой должно делаться коллективно, "а не в двухстороннем порядке, через голову своих партнеров", говорится в статье.

"Правда состоит в том, что и европейцы, и украинцы не знают, на что полагаться, то ли на благоразумные речи Мэттиса и Тиллерсона, то ли на гневные твиты Трампа и угрожающе непоследовательные слова президента на его пресс-конференции, созванной наспех", - считает Кауфман.

"Как не беспокоиться?" - признался один украинский чиновник, ошеломленный происходящим в кулуарах конференции. "Подобного ощущения пустоты и неуверенности по поводу Вашингтона я никогда в жизни еще не видел", - вторит ему руководитель одной международной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампроссиясшаукраина
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