Налетай! Таллинн распродает недвижимость

Участок на бульваре Вабадузе, 77 имеет площадь 2700 м², на улице Нымме-Казе, 12б - 1513 м². Начальная стоимость этих участков соответственно 316 и 318 тысяч евро. Оба участка продаются с условием установки при отчуждении права личного пользования в пользу города Таллинна до 1 октября 2017 г.

Земельный участок в Ласнамяэ, в переулке Калевипоя, 3а, выставлен на аукцион по начальной цене 47 933,74 евро. Он не застроен, а его площадь - 600 м². Здесь разрешается строить трех- и более -этажный жилой дом или небольшое предприятие либо учреждение торговли, обслуживания, парковку, игровую или спортивную площадку и т.д.

Расположенный на улице Юмера, 30 участок в 4801 м² имеет начальную цену 207 712,86 евро. Здесь предусмотрено строительство склада или производственного здания.

В Пыхья-Таллинне на продажу выставлены квартирные собственности по ул. Вазара, 22б - 16, реальная часть которой представляет собой жилое помещение площадью 22,1 м² и с начальной ценой в 24 300 евро, по ул. Копли, 50-18 - с жилым помещением в 15,6 м² и ценой 19 000 евро, по ул. Копли, 100б - с жилым помещением в 11,8 м² за 16 000 евро и в том же доме еще площадью реальной части, т.е. жилого помещения в 11,5 м² и начальной ценой в 19 400 евро и т.д.

Полный перечень выставленной на аукцион недвижимости, в том числе за пределами Таллинна, смотрите здесь. Информацию можно получить также в Таллиннском департаменте городского имущества (пл. Вабадузе, 10, 4-й этаж) и по телефонам 640 4637, 640 4500.