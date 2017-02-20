Германия осудила признание Россией документов ДНР и ЛНР как нарушение минских соглашений

Это «подрывает целостность Украины и полностью противоречит всему, что было согласовано в Минске, а потому совершенно неприемлемо», сказал Зайберт.

Представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер добавил, что власти Германии не признают эти документы. Он назвал подписанный Путиным указ «нарушением духа и целей минских соглашений», сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что в интересах обеих сторон, Москвы и Киева, <...> для реализации соглашения было бы вернуться к полному восстановлению суверенитета Украины», - цитирует Шефера сайт Romandie.com, ссылаясь на AFP. «Это обращение адресовано в первую очередь России», - добавил он.

Ранее указ признали противоречащим минским соглашениям в посольстве США в Киеве.

В Париже, в свою очередь, уже подчеркнули, что Франция также сожалеет о решении России признать документы самопровозглашенных республик на востоке Украины, передает агентство Reuters.

В МИД Франции отметили, что Москва должна использовать свое влияние на руководство ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить выполнение условий мирного плана. «Это единственный путь обеспечения прочного урегулирования кризиса на востоке Украины», - добавили в ведомстве.

В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России удостоверений личности, документов об образовании и автономеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили позже в Кремле, это было сделано из гуманитарных соображений.