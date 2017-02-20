"Эстония - ценный союзник, друг и лидер в развитии трансатлантических связей. Ваша поддержка суверенности и территориальной целостности Украины важна для нашей общей цели - укрепления региональной безопасности в Европе. Я надеюсь на продолжение нашего сотрудничества в развитии трансатлантических связей во время председательства Эстонии в Евросоюзе", - написал Трамп.

Президент США заметил, что Эстония как образцовый союзник НАТО уже сейчас выделяет два процента от ВВП на государственную оборону.

"Более того, вклад Эстонии в борьбу против "Исламского государства" и в наши общие военные усилия в Афганистане придают особое значение позиции Эстонии в обеспечении глобальной безопасности. В то же время Эстония - лидер технологических инноваций 21 века", - добавил Трамп.

От лица американского народа он пожелал Керсти Кальюлайд и всем эстонцам радостного празднования годовщины независимости. "Мы гордимся тем, что можем называть Эстонию хорошим другом и союзником Соединенных штатов Америки", - заключил президент США.