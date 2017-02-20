Как пишет агентство "Белта" со ссылкой на ведомство, пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в двусторонних и международных договорах. "Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем", - цитирует Бычковского Newsru.com.

"При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь", - подчеркнул Бычковский.

Представитель пограничной службы Белоруссии пояснил, что сказанное относится как к границе с Украиной и ЕС, так и к российско-белорусскому участку границы.

На внутренних рейсах между Россией и Белоруссией пограничный контроль не осуществляется. Дает ли это людям с паспортами ЛНР и ДНР возможность беспрепятственно попасть на территорию Белоруссии, в белорусском МИДе сказать не смогли, отмечает Русская служба ВВС.

Ранее 20 февраля представитель Госпогранкомитета сообщал, что за неделю действия безвизового режима возможностью приехать в Белоруссию воспользовались более тысячи иностранцев из 46 стран мира.

По состоянию на вечер 19 февраля за первую неделю действия порядка безвизового въезда в республику приехали 1108 иностранных граждан из 46 государств, уточняет ТАСС. Наибольшим спросом безвизовый порядок въезда пользовался у граждан Германии, Польши и Италии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Он начал действовать 12 февраля. В перечне в числе прочих фигурирует 39 европейских стран.

Напомним, в Германии и Франции осудили признание Россией документов ДНР и ЛНР как нарушающее минские соглашения. Ранее подобное мнение высказывали в посольстве США в Киеве.