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Белорусские пограничники отказались впускать в страну по паспортам ДНР и ЛНР1

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Обладатели паспортов, выданных в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, не смогут въехать в Белоруссию по этим документам, заявил представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

Как пишет агентство "Белта" со ссылкой на ведомство, пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в двусторонних и международных договорах. "Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем", - цитирует Бычковского Newsru.com.

"При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь", - подчеркнул Бычковский.

Представитель пограничной службы Белоруссии пояснил, что сказанное относится как к границе с Украиной и ЕС, так и к российско-белорусскому участку границы.

На внутренних рейсах между Россией и Белоруссией пограничный контроль не осуществляется. Дает ли это людям с паспортами ЛНР и ДНР возможность беспрепятственно попасть на территорию Белоруссии, в белорусском МИДе сказать не смогли, отмечает Русская служба ВВС.

Ранее 20 февраля представитель Госпогранкомитета сообщал, что за неделю действия безвизового режима возможностью приехать в Белоруссию воспользовались более тысячи иностранцев из 46 стран мира.

По состоянию на вечер 19 февраля за первую неделю действия порядка безвизового въезда в республику приехали 1108 иностранных граждан из 46 государств, уточняет ТАСС. Наибольшим спросом безвизовый порядок въезда пользовался у граждан Германии, Польши и Италии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Он начал действовать 12 февраля. В перечне в числе прочих фигурирует 39 европейских стран.

Напомним, в Германии и Франции осудили признание Россией документов ДНР и ЛНР как нарушающее минские соглашения. Ранее подобное мнение высказывали в посольстве США в Киеве.

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