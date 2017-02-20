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Центристы определились с первыми номерами избирательных списков в Ласнамяэ и Мустамяэ

Rus.Postimees.ee
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На сегодняшнем заседании Совета Таллинна Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно.

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил возглавить избирательные списки на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в округе Мустамяэ исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу, а в округе Ласнамяэ – действующему вице-мэру Михаилу Кылварту. Члены Совета Таллинна предложение главы партии поддержали.

«Таави Аас и Михаил Кылварт - опытные политики, у которых за спиной большой стаж работы в городе. Они приложили немало усилий для того, чтобы Таллинн развивался. В их лице мы имеем дело с сильными руководителями и, что немаловажно, командными игроками, на поддержку которых можно рассчитывать в самые сложные времена. Таави Аас и Михаил Кылварт, будучи вице-мэрами, годами стояли за то, чтобы горожанам жилось хорошо и именно поэтому они заслужили такое высокое доверие со стороны избирателей», - отметил Ратас.

«То, что высокая поддержка нынешним властям города не является случайной, подтверждают и результаты недавнего исследования о том, как оценивают горожане жизнь в Таллинне. Согласно опросу, 95% жителей столицы были полностью довольны как услугами, так и окружающей средой в Таллинне. Эти данные растут из года в год и лишний раз напоминают о том, что мы движемся в правильном направлении. Еще один опрос – фирмы Kantar Emor показал, что 46% таллиннцев поддерживают Центристскую партию. Исходя из этого можно сказать, что принятое сегодня решение относительно Михаила Кылварта и Таави Ааса можно считать абсолютно правильным и достойным», - добавил Ратас.

Ратас пояснил, что сегодняшнее решение – это лишь первый шаг на пути к главной цели: утверждению кандидатуры на пост мэра Таллинна. В Совете Таллинна Центристская партия назначит и других политиков, которые будут возглавлять избирательные списки. Такое решение было принято для того, чтобы избиратели смогли заранее ознакомиться со всеми кандидатами и проделанной ими работой. В то же время те политики, которые будут баллотироваться смогут начать знакомить избирателей со своими целями.

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