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СМИ: неграждане Эстонии могут получить право выбирать Европарламент

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Профильные комитеты Европарламента планируют рассмотреть варианты расширения прав неграждан Латвии и Эстонии. Среди прочего негражданам могут предоставить право голосовать на выборах в парламент Европы, пишет TVnet.

Расширение прав неграждан в Европарламенте продвигает евродепутат Яна Тоом, а также депутаты от Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, сообщает BaltNews.lv со ссылкой на одну из программ телеканала LNT.

Яна Тоом объяснила свою позицию: «Прежде всего, и в Латвии, и в Эстонии у неграждан нет возможности участвовать в политической жизни. Кроме того, количество мест в Европарламенте, которое приходится на каждую страну-участницу ЕС, зависит от общего числа жителей, а не от количества граждан.

Тоом особо отметила, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже поддержал инициативу о предоставлении негражданам Эстонии права голоса на участие в выборах в Европарламент.

Чтобы повлиять на свои правительства Мамыкин, Жданок и Тоом хотят, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую позволить негражданам Латвии и Эстонии получить право голоса хотя бы на «евровыборах» в Европарламент. Этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.

Однако депутат Европарламента от Нацблока Роберт Зиле заранее уверен, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. «Я думаю, что нам удастся затормозить этот вопрос. В любом случае Латвии ничего не придется делать на основании подобной резолюции», — утверждает Зиле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыборыголосованиеевропарламентнегражданеяна тоом
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