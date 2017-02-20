СМИ: неграждане Эстонии могут получить право выбирать Европарламент

Расширение прав неграждан в Европарламенте продвигает евродепутат Яна Тоом, а также депутаты от Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, сообщает BaltNews.lv со ссылкой на одну из программ телеканала LNT.

Яна Тоом объяснила свою позицию: «Прежде всего, и в Латвии, и в Эстонии у неграждан нет возможности участвовать в политической жизни. Кроме того, количество мест в Европарламенте, которое приходится на каждую страну-участницу ЕС, зависит от общего числа жителей, а не от количества граждан.

Тоом особо отметила, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже поддержал инициативу о предоставлении негражданам Эстонии права голоса на участие в выборах в Европарламент.

Чтобы повлиять на свои правительства Мамыкин, Жданок и Тоом хотят, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую позволить негражданам Латвии и Эстонии получить право голоса хотя бы на «евровыборах» в Европарламент. Этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.

Однако депутат Европарламента от Нацблока Роберт Зиле заранее уверен, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. «Я думаю, что нам удастся затормозить этот вопрос. В любом случае Латвии ничего не придется делать на основании подобной резолюции», — утверждает Зиле.