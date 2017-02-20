Великолепная пятерка: самые дорогие квартиры в летней столице

1. Квартира на исторической вилле – 399 000 евро

Шестикомнатная квартира, общей площадью 195,3 м2 находится рядом с парком, недалеко от моря, на первом этаже красивой виллы.

Самым запоминающимся местом в квартире является просторная кухня, построенная на месте веранды. Площадь кухни - целых 30 м2.

И море, и центр города находятся на расстоянии десятиминутной прогулки от квартиры.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

2. Квартира в современном доме – 395 000 евро

Пятикомнатная квартира находится в прибрежном парке, в паре минут ходьбы от моря.

К квартире общей площадью 121 м2 относится и 100-метровая терраса, с которой открывается красивый вид в парк. Дом построен пять лет назад.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

3. Квартира в доме современной архитектуры - 360 000 евро

В том же доме продается еще одна квартира, немного дешевле.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

4. Квартира в прибрежном парке с четырьмя спальнями – 349 000 евро

В прибрежном парке находится пятикомнатная квартира площадью 134 м2. Квартира большая и просторная, с большими окнами и высокими потолками.

В квартире четыре спальни, открытая кухня-гостиная, ванная комната,туалет и баня.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

5. Новый проект на берегу реки Пярну – 270 000 евро

На левом берегу реки Пярну сейчас строится модный жиой квартал - Fiume Portata. Дома строятся на тупиковой улице, поэтому там будет тихо и спокойно.

Четырехкомнатная квартира площадью 122,4 м2 находится на двух этажах. На первом - открытая кухня-гостиная, туалет, холл на лестничной площадке, хозяйственные помещения и сауна.

На втором этаже - три спальни, кладовка, ванная и холл на лестничной площадке.

Фото: KV.EE