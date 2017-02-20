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Смотрите на нашем портале новый видеопроект «Ремонт с Ксенией»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Вторая серия: обзор квартиры в процессе сноса стен и выноса мебели.

«В данном проекте, - говорит Ксения Горячева, - я выступаю и как заказчик, и как дизайнер».

Главными пожеланиями Ксении-заказчицы были:

- создать теплую атмосферу и уютный дом, подчеркнув неординарность хозяйки;

- предусмотреть спальное место и зону отдыха,  а так же уголок для мастерской;

- разработать как можно больше зон хранения для тканей, рам и прочих необходимых для творчества предметов;

- оборудовать и оформить шикарную ванную комнату, так как хозяйка - большая любительница принимать ванны;

- предусмотреть место для друзей, где они могли бы разместить  свои вещи и спокойно переночевать.

Да, требований много, и кажется, что сделать все это на площади 42 квадратных метра почти невозможно. Посмотрим, как это удастся Ксении-дизайнеру!

Смотрим видео!

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Смотрите на нашем портале новый видеопроект «Ремонт с Ксенией»

Смотрите на нашем портале новый видеопроект «Ремонт с Ксенией» 1

Первая серия: вступление. Квартира, что называется, «до». Но сначала – короткое знакомство. 
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