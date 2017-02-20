Смотрите на нашем портале новый видеопроект «Ремонт с Ксенией»

«В данном проекте, - говорит Ксения Горячева, - я выступаю и как заказчик, и как дизайнер».

Главными пожеланиями Ксении-заказчицы были:

- создать теплую атмосферу и уютный дом, подчеркнув неординарность хозяйки;

- предусмотреть спальное место и зону отдыха, а так же уголок для мастерской;

- разработать как можно больше зон хранения для тканей, рам и прочих необходимых для творчества предметов;

- оборудовать и оформить шикарную ванную комнату, так как хозяйка - большая любительница принимать ванны;

- предусмотреть место для друзей, где они могли бы разместить свои вещи и спокойно переночевать.

Да, требований много, и кажется, что сделать все это на площади 42 квадратных метра почти невозможно. Посмотрим, как это удастся Ксении-дизайнеру!

Смотрим видео!