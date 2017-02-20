Большая галерея: изумительный дом для молодой семьи в Нымме

Все получилось, как надо: Креэт, Ивари и два их сына переехали в новый дом в октябре прошлого года, хотя строительные работы были еще не закончены.

«Наш дизайнер Мари-Лийс Раудъярв сделала и чертежи встроенной мебели, по которым ее изготовили в фирме Wesse. Идеи для создания этой мебели я почерпнула на сайте Pinterest, где нашлись прелестные светло-серые шкафы с золотыми ручками и прочими деталями. Мне очень хотелось, чтобы мебель не выглядела с иголочки, а обладала своей историей. Вместе с моим супругом Ивари мы продумали и кухонный дизайн", - сказала Креэт.