По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67-й улице, когда ему стало плохо из-за проблем с сердцем около 9.30 утра.

Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.

В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН, отметив, что Виталий Чуркин был великим дипломатом.