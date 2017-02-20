Заправщиков возьмут под жесткий контроль

Цель Налогового департамента – получить полный обзор того, как топливо движется на рынке, что происходит в местах его хранения и как проходят сделки купли-продажи между самими фирмами.

И хотя в последние семь-восемь лет неуплата налогов за топливо сократилась в несколько раз, на мошенничествах с акцизами и налогом с оборота государство ежегодно теряет почти 50 миллионов евро.

Обман сложно раскрыть

По словам заместителя руководителя отдела контроля Налогового департамента Кайдо Лемендика, главной причиной не поступления налогов является то, что на рынок попадает топливо, происхождение которого неизвестно и за которое не платили налогов: топливо легально отправляется с акцизного склада в потребление, после этого доставляется в место хранения, где смешивается с так называемым черным топливом. И отсюда через заправку попадает к покупателям.

«Черное топливо могло незаконно быть доставлено из других стран, оно могло быть нелегально произведено в Эстонии, где в числе прочего при производстве используют остатки – это могут быть остатки со складов», - перечислил Лемендик.

Сейчас вся информация о движении топлива попадает в Налоговый департамент постфактум, что крайне усложняет раскрытие обманов. Раз в месяц продавцы топлива подают приложение к декларации о подоходном налоге, в которых показывают, у кого они купили топливо: «Если происхождение топлива неизвестно, то информация о покупке не подается. И сейчас нет возможности выяснить происхождение топлива по подаваемому отчету о жидком топливе и декларируемой в нем информации», - описал проблему представитель Налогового департамента.

Если на рынок попало топливо неизвестного происхождения, у департамента возникает подозрение, отвечает ли оно требованиям. Например, только в этом году департамент обнаружил на шести заправках, что там продавали смешанное топливо: «Это заметное количество, поскольку и заправки топливо в больших количествах попадает к потребителю».

Поскольку схемы обмана раскрываются лишь задним числом, налоговики разрабатывают так называемую базу данных по обороту топлива, или э-среду, куда заправщики будут обязаны вносить всю информацию о сделках купли-продажи. Правда, было сказано, что изменения касаются только сделок между самими топливными фирмами.

«Если оптовая фирма продает топливо, например, сельхоз предприятию, то в базу данных ничего вносить не нужно, - уточнил Лемендик. – Это означает, что в э-среде будут все данные о торговых сделках разрешенного в потребление топлива, а продавать топливо неизвестного происхождения, как это происходит сейчас, не получится».

Залог вытеснит маленьких

Такой контроль мог бы означать и то, что у действующих на топливном рынке фирм увеличится объем обязательной дополнительной работы, поскольку все сделки нужно будет вносить в систему. Так, например, руководитель одной из крупнейших в Эстонии топливных фирм Neste Eesti Ивар Кохв сказал, что увеличится объем административной работы, но ожидаемая польза это оправдывает.

«По нашей оценке, это отлично поможет снизить налоговые мошенничества и наведет порядок на рынке. Система могла бы упростить работу топливных фирм, поскольку данные о движении топлива будут доступны в режиме реального времени», - добавил он.

Кроме введения новой системы слежения Налоговый департамент планирует изменить и систему обязательного залога заправщиков. Это огорчает мелкие сети. «По-моему, все это переворачивают с ног на голову», - злится владелец примерно 20 маленьких заправок Euro Oil OÜ Ааре Каур.

По его словам, новая система залогов начнет непропорционально сильно давить именно на небольшие предприятия. Если крупные заправщики отдают государству в качестве залога миллион евро и получают неограниченное право на продажу топлива, то маленькие начнут платить залоги в зависимости от количества топлива, проданного за последние два месяца.

«Это разовая плата, но для многих небольших продавцов это может оказаться выше их сил», - сказал Каур, добавив, что его фирме при новой системе нужно будет отдать примерно 700 000 евро. «В то же время, мы за это топливо уже так и так заплатили налоги, и это не свалившееся на нас с неба топливо неизвестного происхождения».

По словам Каура, идея залога в том, чтобы держать подальше от рынка мошенников, ориентированных на быстрый риск, которые пропадают после пары сделок: «Мы же работаем на рынке уже много лет, и к нам уже должно было возникнуть доверие».

Кроме того, мелкие заправщики не понимают, зачем Налоговому департаменту потребовался тотальный контроль в реальном времени: «Что он даст? Мы и так каждый месяц подаем отчеты, и до сих пор обманов не было», - сказал Каур, добавив, что отчет по каждой сделке добавит им много работы.

Налоговый департамент надеется запустить систему сбора данных во второй половине будущего года. Новая система залогов начнет действовать с начала 2019 года.