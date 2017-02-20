Песков рассказал о реакции Путина на смерть постпреда РФ при ООН

Песков подчеркнул, что президент высоко ценил профессионализм и дипломатический талант дипломата.

"Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь в секретариате ООН заявили, что шокированы известием о смерти Чуркина, и выразили соболезнования родным и близким покойного, а также правительству России.

В посольстве России в США смерть Чуркина назвали огромной потерей для российской дипломатии.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник - за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.