Фото и видео: в Пыхья-Таллинне сбитого пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии

Инцидент произошел на улице Кари около 18.41.
По предварительной информации, мужчину, пересекавшего дорогу в неположенном месте, сбил Volkswagen.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель был трезв.
В понедельник вечером в Пыхья-Таллинне пешеход, пересекавший дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля.
Инцидент произошел на улице Кари около 18.41.
По предварительной информации, мужчину, пересекавшего дорогу в неположенном месте, сбил Volkswagen.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель был трезв.
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На прошлой неделе к нам на телетайпы поступила новость о том, что инициаторы создания Партии народов Эстонии Мстислав Русаков и Сергей Середенко намерены примкнуть к Объединенной левой партии Эстонии.
Украинский корреспондент пишет о том, жизни каких людей уносит война, которая по сей день длится на Украине.
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