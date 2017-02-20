Фото: в пригороде Стокгольма вспыхнули беспорядки, полицейских забросали камнями

Как отмечается, камни в полицейских полетели в тот момент, когда представители правоохранительных органов попытались задержать одного из зачинщиков потасовки. Один из булыжников попал в представителя полиции, однако стражам порядка удалось покинуть место столкновений вместе с задержанным.

Около полуночи по московскому времени новые беспорядки вспыхнули в другом районе города. Демонстранты, которых насчитывалось около дюжины, сожгли несколько машин. При этом в полиции заверяют, что преступников было меньше, однако привести точную информацию сейчас не представляется возможным.

К месту событий направлены дополнительные силы, в том числе отряд специального назначения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Ларса Бюстрёма, главная задача правоохранительных органов сейчас - восстановить спокойствие и порядок.

Несмотря на то, что на улицах города горят автомобили, пожарные туда пока не едут, поскольку полиции не удается взять под контроль район беспорядков. "Нас забросали камнями, пришлось отъехать", - цитирует агентство начальника службы спасения Чарльза Огрена.