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Фото: в пригороде Стокгольма вспыхнули беспорядки, полицейских забросали камнями

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В понедельник вечером в пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживает большое количество мигрантов, начались массовые беспорядки. Их участники забрасывали камнями прибывших на место представителей правоохранительных органов, а стражи порядка в свою очередь открыли предупредительный огонь в воздух, сообщает Newsru.com.

Как отмечается, камни в полицейских полетели в тот момент, когда представители правоохранительных органов попытались задержать одного из зачинщиков потасовки. Один из булыжников попал в представителя полиции, однако стражам порядка удалось покинуть место столкновений вместе с задержанным.

Около полуночи по московскому времени новые беспорядки вспыхнули в другом районе города. Демонстранты, которых насчитывалось около дюжины, сожгли несколько машин. При этом в полиции заверяют, что преступников было меньше, однако привести точную информацию сейчас не представляется возможным.

К месту событий направлены дополнительные силы, в том числе отряд специального назначения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Ларса Бюстрёма, главная задача правоохранительных органов сейчас - восстановить спокойствие и порядок.

Несмотря на то, что на улицах города горят автомобили, пожарные туда пока не едут, поскольку полиции не удается взять под контроль район беспорядков. "Нас забросали камнями, пришлось отъехать", - цитирует агентство начальника службы спасения Чарльза Огрена.

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