Фото и видео: в Маарду ребенок попал под колеса автомобиля

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что объявленный на прошлой неделе в розыск в связи с ДТП лысеющий мужчина на оранжевом автомобиле найден. Он сам связался с полицией и дал показания.

Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 20 февраля, в первой половине дня в волости Харку в Харьюмаа произошла тяжелая авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пострадали двое пожилых людей.

Машина влетела во двор частного дома: пострадал один человек

В Кохила (Рапламаа) вчера рано утром до сих пор не установленный водитель въехал в сад частного дома и протаранил расположенный во дворе игрушечный домик.

Шок или страх: почему в Эстонии водители сбегают с места ДТП?

Сложно назвать одну причину, почему водители скрываются с места аварии, но как со слов полицейских, так и специализирующихся на дорожном движении психологов выясняется, что причин в основном две: шок и страх перед наказанием, пишет Postimees.

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина сбила лося

В субботу вечером в Ляэне-Вирумаа, Вийтна произошло тяжелое ДТП, в результате которого машина сбила бежавшего через дорогу лося. Скорая помощь доставила водителя в больницу, сообщает Postimees.

Фото и видео: в Ласнамяэ в результате аварии пострадала беременная женщина

В Таллинне, возле дома на Паэкааре, 50 столкнулись два автомобиля. Аварию спровоцировала беременная женщина, которой стало плохо за рулем автомобиля.

BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, пострадали двое

В Пылвамаа в пятницу вечером BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу. В машине находились двое мужчин, оба были в состоянии алкогольного опьянения.