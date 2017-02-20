Фото и видео: в Маарду ребенок попал под колеса автомобиля

По предварительным данным, автомобиль Volvo сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Скорая доставила пострадавшего в больницу.
В понедельник вечером около 18.40 в Маарду ребенок попал под машину на пешеходном переходе.
По предварительным данным, автомобиль Volvo сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Скорая доставила пострадавшего в больницу.
Автомобилистам продают смешанное топливо, налоги не поступают в казну
На прошлой неделе к нам на телетайпы поступила новость о том, что инициаторы создания Партии народов Эстонии Мстислав Русаков и Сергей Середенко намерены примкнуть к Объединенной левой партии Эстонии.
Украинский корреспондент пишет о том, жизни каких людей уносит война, которая по сей день длится на Украине.
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Будет изменен маршрут автобусов!
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