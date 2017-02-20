Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах

В департаменте подтвердили, что подача деклараций шла без перебоев, поэтому стало возможно начать возврат денег уже на этой неделе.

В первый день переплаченный подоходный налог вернут 30 тысячам человек, а в следующие дни - еще 60 тысячам. Это значит, что те, у кого все в порядке с декларацией, смогут получить деньги уже к концу следующей недели.

Тем, кому необходимо предоставить дополнительную информацию о декларациях или чьи данные в декларациях требуют проверки, придется подождать еще какое-то время. Департамент рекомендует следить за изменениями на своей инфостранице декларации о доходах в e-maksuamet/e-toll, где можно увидеть, в каком состоянии декларация находится в данный момент.

К этому понедельнику свои декларации о доходах подали более 384 000 человек, которым возвратят 62,1 млн евро. Общая сумма налога, который части налогоплательщиков придется доплатить, - 4,1 млн евро.

О пособии для низкооплачиваемых работников ко вчерашнему дню подали ходатайства 46 897 человек, которым должны выплатить в общей сложности 17,3 млн евро.