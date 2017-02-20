«Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — сообщил федеральный чиновник РБК.

На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов. А именно — формирование повестки его следующего срока, пересказывает РБК смысл сказанного Кириенко один из участников совещания. По его словам, кремлевский чиновник дал понять, что повестка нового срока президента не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат. «Из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке Путина», — резюмирует собеседник РБК.

Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то согласно Основному закону в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году.

"Нужно, чтобы он набрал больше, чем когда-либо"

Сейчас на совещаниях с участием сотрудников внутриполитического блока Кремля и экспертов обсуждаются несколько параметров успешных выборов, рассказал РБК источник в администрации президента и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По их словам, речь идет о том, что выборы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

Как минимум было бы хорошо, чтобы президент получил результат выше, чем на выборах 2012 года, но в идеале — чтобы он набрал больше, чем когда-либо на выборах с его участием, уточняет федеральный чиновник в беседе с РБК. То же самое касается количества голосов в абсолютном выражении, добавляет он.

Но «речь идет не о задании, а о том, о чем надо думать» при подготовке к кампании, подчеркивает собеседник РБК.

На выборах 2012 года Путин получил 63,6% голосов. Самый высокий результат у него был на выборах 2004 года — 71,3%. В 2000 году за Путина проголосовали 53% граждан. Что касается голосов в абсолютном выражении, то в 2000 году Путину отдали предпочтение 39,7 млн человек, в 2004-м — 49,6 млн, в 2012-м — 45,6 млн.

В этом контексте, добавляет источник, близкий к администрации президента, важны показатели явки на выборах.

В конце декабря 2016 года на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике Кириенко обсудил с чиновниками, как обеспечить явку в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники РБК.

Проблему повышения явки нельзя решить за счет появления на выборах новых лиц, говорит федеральный чиновник. С этой точки зрения в Кремле не видят необходимости искусственно привлекать к участию в кампании новых кандидатов. Повышение явки за счет «новичков» возможно только при одном условии: непредсказуемости результатов выборов, а об этом речи нет, резюмирует собеседник РБК. Администрация президента искать новых кандидатов для участия в кампании не будет, сообщал РБК, ставку решено сделать на старую модель с участием лидеров думских партий.