Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кремль готовится к выдвижению Путина в президенты в последний раз2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Подготовка к выборам 2018 года ведется с расчетом на участие в них Владимира Путина. На совещаниях в Кремле обсуждается, что за него должны проголосовать больше людей, чем во время прошлых кампаний, рассказали источники РБК.

«Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — сообщил федеральный чиновник РБК.

На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов. А именно — формирование повестки его следующего срока, пересказывает РБК смысл сказанного Кириенко один из участников совещания. По его словам, кремлевский чиновник дал понять, что повестка нового срока президента не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат. «Из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке Путина», — резюмирует собеседник РБК.

Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то согласно Основному закону в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году.

"Нужно, чтобы он набрал больше, чем когда-либо"

Сейчас на совещаниях с участием сотрудников внутриполитического блока Кремля и экспертов обсуждаются несколько параметров успешных выборов, рассказал РБК источник в администрации президента и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По их словам, речь идет о том, что выборы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

Как минимум было бы хорошо, чтобы президент получил результат выше, чем на выборах 2012 года, но в идеале — чтобы он набрал больше, чем когда-либо на выборах с его участием, уточняет федеральный чиновник в беседе с РБК. То же самое касается количества голосов в абсолютном выражении, добавляет он.

Но «речь идет не о задании, а о том, о чем надо думать» при подготовке к кампании, подчеркивает собеседник РБК.

На выборах 2012 года Путин получил 63,6% голосов. Самый высокий результат у него был на выборах 2004 года — 71,3%. В 2000 году за Путина проголосовали 53% граждан. Что касается голосов в абсолютном выражении, то в 2000 году Путину отдали предпочтение 39,7 млн человек, в 2004-м — 49,6 млн, в 2012-м — 45,6 млн.

В этом контексте, добавляет источник, близкий к администрации президента, важны показатели явки на выборах.

В конце декабря 2016 года на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике Кириенко обсудил с чиновниками, как обеспечить явку в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники РБК.

Проблему повышения явки нельзя решить за счет появления на выборах новых лиц, говорит федеральный чиновник. С этой точки зрения в Кремле не видят необходимости искусственно привлекать к участию в кампании новых кандидатов. Повышение явки за счет «новичков» возможно только при одном условии: непредсказуемости результатов выборов, а об этом речи нет, резюмирует собеседник РБК. Администрация президента искать новых кандидатов для участия в кампании не будет, сообщал РБК, ставку решено сделать на старую модель с участием лидеров думских партий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путинвыборы президентаподготовкапрезидентские выборы
По теме
Песков рассказал о реакции Путина на смерть постпреда РФ при ООН

Песков рассказал о реакции Путина на смерть постпреда РФ при ООН 2

Президент РФ Владимир Путин с прискорбием узнал о смерти постоянного представителя страны при ООН Виталия Чуркина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации

Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации 25

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение России о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса нарушает нормы международного права, сообщает "Интерфакс".  Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР

Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР 69

Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба главы РФ, пишет "Интерфакс". Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину

Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину 16

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Порошенко также выразил уверенность, что аппетиты Москвы распространяются и на государства Евросоюза.
смерть чуркина
limon.ee
мнение
если бы я был президентом эстонии...
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:48
Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной
10:40
Керсти Кальюлайд отправляется в отпуск
10:34
Фото: Филипп Киркоров облысел
10:16
Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях
10:08
Андрей Зубов о смерти Чуркина: сердце не выдержало лжи
10:00
Великолепная пятерка: самые дорогие квартиры в летней столице
09:54
Кремль готовится к выдвижению Путина в президенты в последний раз (2)
09:50
О чем говорит ваше любимое число
09:43
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах
09:27
Дмитрий Шепелев оказался обманщиком
09:17
СМИ узнали подробности гибели российских военных в Сирии (3)
09:03
Фото и видео: в Маарду ребенок попал под колеса автомобиля
08:57
На дорогах возможны туманы
08:53
Ученые обнаружили странные формы жизни
08:45
Этот день принесет немало хлопот: читайте гороскоп на 21 февраля
08:34
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли (22)
07:44
Фото: в пригороде Стокгольма вспыхнули беспорядки, полицейских забросали камнями (1)
07:19
В Мельбурне самолет рухнул на торговый центр: есть погибшие
07:13
Фото и видео: в Пыхья-Таллинне сбитого пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии
07:00
Заправщиков возьмут под жесткий контроль
Все новости
LimonЦеликом
Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях

Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях

Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

Фото: Филипп Киркоров облысел

Фото: Филипп Киркоров облысел

09:50
О чем говорит ваше любимое число
09:27
Дмитрий Шепелев оказался обманщиком
08:45
Этот день принесет немало хлопот: читайте гороскоп на 21 февраля
20. фев
«Диета любви»: реально ли похудеть во время полового акта
KrasotkaЦеликом
Крик души: почему я терпела домашнее насилие

Крик души: почему я терпела домашнее насилие

Как понять по плачу, чего хочет ребенок

Как понять по плачу, чего хочет ребенок

Бьюти-хитрости, которым нам стоит поучиться у мужчин

Бьюти-хитрости, которым нам стоит поучиться у мужчин

20. фев
В какие дни можно забеременеть: все о фазах менструального цикла
20. фев
Пять гениальных способов выглядеть выше на фото
20. фев
Колыбельные способствуют формированию тесной связи между матерью и ребенком
20. фев
Традиционный рецепт аппетитных эклеров. Пальчики оближешь!
SportsЦеликом
Михаил Кылварт проведет бесплатные тренировки на свежем воздухе

Михаил Кылварт проведет бесплатные тренировки на свежем воздухе

Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

19. фев
Биатлонистка из Германии переписала историю спорта (1)
ВпрокЦеликом
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах

Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах

Ночью ожидаются перебои в работе телефонов Telia

Ночью ожидаются перебои в работе телефонов Telia

В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

20. фев
«Пригласи курицу в гости!»: читателей возмутила новая реклама Tallegg (4)
Погода
На дорогах возможны туманы

На дорогах возможны туманы

Ученые обнаружили странные формы жизни

Ученые обнаружили странные формы жизни

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: в Маарду ребенок попал под колеса автомобиля

Фото и видео: в Маарду ребенок попал под колеса автомобиля

Фото и видео: в Пыхья-Таллинне сбитого пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото и видео: в Пыхья-Таллинне сбитого пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Центристы определились с первыми номерами избирательных списков в Ласнамяэ и Мустамяэ

Центристы определились с первыми номерами избирательных списков в Ласнамяэ и Мустамяэ

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(22)
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах
Названа причина смерти Виталия Чуркина(9)
Дмитрий Шепелев оказался обманщиком
Андрей Зубов о смерти Чуркина: сердце не выдержало лжи
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(48)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин(43)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(28)
Bалюта
USD
0,942 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 20.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees