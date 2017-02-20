Андрей Зубов о смерти Чуркина: сердце не выдержало лжи

"Мы учились с ним вместе. Он на курс позже, чем я. Он был ярким, талантливым и для МГИМО либерально мыслящим студентом. Совсем не узким карьеристом. Он расправил плечи в 1990-е, когда можно было не стыдиться России, а преображать ее, представлять ее в мире такой, какой по сердечному чувству она должна была быть, но еще (тогда все думали, что ЕЩЕ) не была.

А потом у него потребовали совсем иного, как и в советское время - лжи и лицемерия, оправдания зла и искажения правды. И Виталий Иванович по-советски взял под козырек. У него не хватило сил подать в отставку, остаться свободным человеком в несвободной стране. Он выбрал несвободу в угоду устроенному быту и ложно понимаемому патриотизму. И не он один. Среди моих бывших друзей МИДовцев так поступили многие. И вот - результат. Сердце не выдержало лжи.

Мне очень жаль, Виталия Ивановича. Он был бы прекрасным дипломатом в новой, свободной, европейской России. Он был бы очень нужен ей. Был бы, да не стал, потому что той России нет.

Еще одна жизнь, загубленная системой, еще один талант, соблазненный и выжатый до сухой корки".