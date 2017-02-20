Фото: столкновение автобуса и микроавтобуса парализовало движение в центре Таллинна

Сегодня в 11.15 в Тарту на перекрестке улиц Аардла и Выру столкнулись Audi и Subaru.

Полиция благодарит за помощь: лысеющий мужчина на оранжевой машине найден!

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что объявленный на прошлой неделе в розыск в связи с ДТП лысеющий мужчина на оранжевом автомобиле найден. Он сам связался с полицией и дал показания.

Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 20 февраля, в первой половине дня в волости Харку в Харьюмаа произошла тяжелая авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пострадали двое пожилых людей.

Пьяный водитель BMW два раза вылетел с дороги, пострадал пассажир

В Вырумаа, волости Антсла вчера утром пьяный водитель два раза вылетел с дороги, в ДТП пострадал пассажир.

Машина влетела во двор частного дома: пострадал один человек

В Кохила (Рапламаа) вчера рано утром до сих пор не установленный водитель въехал в сад частного дома и протаранил расположенный во дворе игрушечный домик.

Шок или страх: почему в Эстонии водители сбегают с места ДТП?

Сложно назвать одну причину, почему водители скрываются с места аварии, но как со слов полицейских, так и специализирующихся на дорожном движении психологов выясняется, что причин в основном две: шок и страх перед наказанием, пишет Postimees.

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина сбила лося

В субботу вечером в Ляэне-Вирумаа, Вийтна произошло тяжелое ДТП, в результате которого машина сбила бежавшего через дорогу лося. Скорая помощь доставила водителя в больницу, сообщает Postimees.