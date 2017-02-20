Авария произошла перед виадуком на Пярнуском шоссе в направлении центра. В результате столкновения никто не пострадал, но в направлении центра образовалась большая пробка.
Фото: столкновение автобуса и микроавтобуса парализовало движение в центре Таллинна
21. Февраль 2017 11:20
Rus.Postimees.ee
Сегодня около 9 утра в Таллинне на Пярнуском шоссе столкнулись автобус и микроавтобус.
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