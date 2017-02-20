Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

«У меня такой вопрос, - написал наш читатель. - Беременная жена вскоре уходит в декрет. Она работает в научной фирме и занимается оформлением результатов экспериментов. Сейчас она ведет несколько проектов, которые могут не успеть закончить до ее ухода. Фирма предлагает ей доделать проекты дома во время декрета, так как передавать их другому сотруднику - неэффективно. С учетом следующих обстоятельств:

ей уже трудно работать по 8 часов в конторе;

неизвестно, когда эксперименты будут готовы;

но она готова иногда, если будет позволять самочувствие, работать дома на основе почасовой оплаты, при условии, что это никак не уменьшит получаемые пособия,

как правильно оформить такую подработку?

Возможно ли во время декретного отпуска подрабатывать, если есть силы, но при этом не терять пособия? Или лучше отказаться, и пусть фирма выплывает своими силами?»

Комментирует руководитель отдела социального обеспечения Катре Палль:

«Согласно действующему законодательству, мать не может работать во время пребывания в декретном отпуске. Продолжительность отпуска по беременности и рождению составляет 140 дней, цель которого – обеспечить защиту здоровья матери и ребенка.

За отпуском по беременности и рождению следует отпуск по уходу за ребенком, во время которого можно и разрешено работать. Во время отпуска по уходу за ребенком родителю выплачивается родительское пособие.

Если месячная зарплата меньше ставки пособия, то родительское пособие выплачивается в полном объеме. Объем пособия в этом году составляет 430 евро, в 2018 г. составит 470 евро.

Если полученная зарплата превышает ставку пособия, родительское пособие сокращается следующим образом: определяющая ставку пособия доходная часть делится надвое и пособие уменьшается на полученную сумму.

Например, в случае зарплаты в размере 500 евро, в этом году родительское пособие будет сокращено на 35 евро. Получение родительского пособия и зарплаты всегда выгоднее получения одного только пособия. В следующем году при зарплате в 500 евро пособие будет сокращаться на 15 евро.

Информация о родительском пособии доступна на сайте министерства социальных дел. Там же доступен калькулятор, при помощи которого можно высчитать размер родительского пособия в случае, если родитель работает».