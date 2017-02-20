Семь причин, по которым не стоит покупать недвижимость

Почему иногда выгоднее и удобнее не иметь собственности?

Вы ни за что не отвечаете

Статус собственника недвижимости предполагает и наличие ответственности. Вы должны холить и лелеять свое имущество, тратить время и деньги на его ремонт. Съемное жилье достается вам уже отремонтированным и чистым, а в случае неисправности духовки или поломки стиральной машины вы обращаетесь к наймодателю, который и решает все эти вопросы.

Вы ничем не связаны

Вы можете продать квартиру, но при поиске новой должны быть уверены, что выбрали идеально подходящее для вас место. В противном случае ваша неудовлетворенность заставит вас вновь готовиться к переезду. Со съемной квартиры легче переехать и в другой район, и даже в другую страну.

Вы не бросаете денег на ветер

Обычно говорят: чем платить за наем, лучше ту же сумму отдавать банку по кредитному договору. Но если суммировать все расходы, которые несет владелец недвижимости, наниматель точно будет в выигрыше.

Вы не должны ничего ремонтировать

Если ремонт своими руками и дизайн интерьера не являются вашими хобби, вас даже обрадует запрет наймодателя перекрашивать стены и менять что-либо в интерьере. Индивидуальность съемному жилью вы сможете придать, используя интересные детали – вазы, статуэтки и т. д.

У вас больше свободного времени

По сравнению с собственником недвижимости, который должен заниматься своей квартирой или домом, поддерживая их в хорошем состоянии, вы этого делать не обязаны, уборка, конечно, не в счет - это свято. Поэтому у вас больше свободного времени и вы можете жить более интересно.

Вам не нужно брать кредит

Снимая квартиру, вы тоже делаете ежемесячные платежи, но у вас нет многотысячного долга. Давайте посмотрим правде в глаза: это тоже немаловажно.