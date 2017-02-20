Наш обзор: пять лучших детских в Эстонии по материалам портала kv.ee

1. Остроумное решение для многодетной семьи

Фото: KV.EE

Если в одной комнате живет более двух детей, соорудите вот такие нары, с помощью которых комнатой могут пользоваться даже четверо ребятишек.

2. Оригинально: детская в рустикальном стиле

Фото: KV.EE

Блестящее решение: шкаф, полки, кровать и уголок для игр и чтения соединены вместе, а отделка в рустикальном стиле придает детской комнате в городской квартире ностальгический сельский вид.

3. Минимализм добрался и до детской

Фото: KV.EE

Похоже, что этот интерьер позаимствован с портала Pinterest. Скуповато, конечно, зато долго не выйдет из моды.

4. Уютная детская на чердаке

Фото: KV.EE

Даже в мансарде можно оборудовать милую спаленку, а углы бывшего чердачного помещения так классно подходят для игр!

Фото: KV.EE

5. Просто отличная детская

Фото: KV.EE

Много мест для хранения необходимо иметь в любой детской. Здесь же главную роль играет грифельная доска во всю стену.