Наш обзор: пять лучших детских в Эстонии по материалам портала kv.ee

1. Остроумное решение для многодетной семьи
Фото: KV.EE
Если в одной комнате живет более двух детей, соорудите вот такие нары, с помощью которых комнатой могут пользоваться даже четверо ребятишек.
2. Оригинально: детская в рустикальном стиле
Фото: KV.EE
Блестящее решение: шкаф, полки, кровать и уголок для игр и чтения соединены вместе, а отделка в рустикальном стиле придает детской комнате в городской квартире ностальгический сельский вид.
3. Минимализм добрался и до детской
Фото: KV.EE
Похоже, что этот интерьер позаимствован с портала Pinterest. Скуповато, конечно, зато долго не выйдет из моды.
4. Уютная детская на чердаке
Фото: KV.EE
Даже в мансарде можно оборудовать милую спаленку, а углы бывшего чердачного помещения так классно подходят для игр!
Фото: KV.EE
5. Просто отличная детская
Фото: KV.EE
Много мест для хранения необходимо иметь в любой детской. Здесь же главную роль играет грифельная доска во всю стену.