Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Декларирование идет, у читателей портала появились вопросы

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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С началом подачи деклараций физических лиц в редакцию Rus.Postimees стали поступать вопросы читателей. На них ответил руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс. 

Читатель: - Скажите, пожалуйста, на пособие с низким уровнем заработной платы с полной занятостью могут претендовать работники с зарплатой до 430 евро, а дадут ли его предпринимателю (FIE) с такой же занятостью и зарплатой в 390 евро?

РЛ.: - Да, если выполнены все критерии. Больше информации вы можете найти на странице Налогово-таможенного департамента

Читатель: - Я уже подала декларацию, но меня мучает вопрос. Мне неизвестно вернут ли мне деньги за художественную школу, в которую ходит мой ребенок. Я воспитываю дочь одна. В декларации не было информации о возврате денег за кружок.

РЛ.: - Если школа не подала данные Налогово-таможенному департаменту, то возможно использовать льготы по налогам не удастся. Для уточнения информации нужно обратиться в школу.

Читатель: - У меня две недвижимости. В одной я зарегистрирован и проживаю, а во второй идет ремонт и полностью переехать туда, а соответственно зарегистрироваться, пока невозможно. За вторую недвижимость я выплачиваю кредит. Распространяется ли льготы по интрессам на недвижимость, в которой человек не зарегистрирован?

РЛ.: - Если человек строит новый дом и выполнены все условия для получения льготы, то интрессы по жилищному кредиту можно вычесть из доходов. Точнее смотрите здесь

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