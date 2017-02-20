Декларирование идет, у читателей портала появились вопросы

Читатель: - Скажите, пожалуйста, на пособие с низким уровнем заработной платы с полной занятостью могут претендовать работники с зарплатой до 430 евро, а дадут ли его предпринимателю (FIE) с такой же занятостью и зарплатой в 390 евро?

РЛ.: - Да, если выполнены все критерии. Больше информации вы можете найти на странице Налогово-таможенного департамента.

Читатель: - Я уже подала декларацию, но меня мучает вопрос. Мне неизвестно вернут ли мне деньги за художественную школу, в которую ходит мой ребенок. Я воспитываю дочь одна. В декларации не было информации о возврате денег за кружок.

РЛ.: - Если школа не подала данные Налогово-таможенному департаменту, то возможно использовать льготы по налогам не удастся. Для уточнения информации нужно обратиться в школу.

Читатель: - У меня две недвижимости. В одной я зарегистрирован и проживаю, а во второй идет ремонт и полностью переехать туда, а соответственно зарегистрироваться, пока невозможно. За вторую недвижимость я выплачиваю кредит. Распространяется ли льготы по интрессам на недвижимость, в которой человек не зарегистрирован?

РЛ.: - Если человек строит новый дом и выполнены все условия для получения льготы, то интрессы по жилищному кредиту можно вычесть из доходов. Точнее смотрите здесь.