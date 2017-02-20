Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

По словам пресс-секретаря Трудовой инспекции Кристель Абель, в канун Дня независимости рабочий день должен быть сокращен на три часа.

Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности - например, если человек работает на неполную ставку и обычно его рабочий день составляет лишь три часа, он в канун государственного праздника вообще не должен приходить на работу.

Если работодатель не может сократить рабочий день по объективным причинам, он должен договориться с работником о работе в канун праздника как в обычный рабочий день. Если работник согласен и трудится на основании несуммированного учета рабочего времени, то три часа засчитываются как сверхурочные.

При суммированном рабочем времени календарная норма трудового времени работника сокращается на три часа. Идет ли речь о сверхурочных, выяснится в конце расчетного периода. Сверхурочную работу работнику компенсируют оплаченным свободным временем либо, по договоренности, платой в полуторакратном размере.

День независимости Эстонии - государственный праздник и выходной. Тем, кому все же придется выполнять свои рабочие обязанности в этот день, должны будут заплатить двойную плату.