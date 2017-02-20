Иванова: ни лидеру партии, ни ее таллиннскому руководству Сависаар больше не нужен

По словам Ивановой, в понедельник кандидатура Сависаара была забаллотирована при голосовании, “Тем самым и председатель партии, и ее Таллиннский совет продемонстрировали, что Сависаар им больше не нужен. Первым номером стал Михаил Кылварт, который теперь должен объяснить избирателям Сависаара, что случилось в партии. Поздравляю, избиратель Ласнамяэ”, - пишет председатель Ласнамяэского округа Центристской партии Ольга Иванова в социальных сетях.

Таллиннский Совет ЦП ввиду приближающихся муниципальных выборов назначил первым номером в Мустамяэ и.о. столичного мэра Таави Ааса и первым номером в Ласнамяэ – вице-мэра Михаила Кылварта.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году избирательный список ЦП в Мустамяэ возглавлял нынешний председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, набравший тогда 8017 голосов. В Ласнамяэ первым номером шел тогдашний глава партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар. Собранные им 39 979 голосов составили более трети всех голосов, которые партия получила в Таллинне.

Таави Аас баллотировался третьим по списку ЦП в Пирита, а Михаил Кылварт – на той же позиции в Пыхья-Таллинне, первый получил на выборах 227, второй – 5307 голосов.