В центре Таллинна идет война между акулами сферы недвижимости

Конфликт между отошедшим, по его словам, от дела Хилларом Тедером и собственниками Capital Mill Марко Куллесом и Игорем Мельдером начался больше года назад. Сын Тедера Рауно руководит в Таллиннском порту развитием торгового центра Porto Franco, а Capital Mill строит по соседству многоквартирный дом под названием «Променад». Соседствуют они и в бизнес-центре «Навигатор».

Но отношения у соседей не ладятся. Capital Mills требует у города Таллинна через суд отмены проектных условий и двух разрешений на строительство Porto Franco, спор идет и вокруг общего въезда. Capital Mills недоволен тем, что в будущем автомобили смогут заезжать на парковку Porto Franco через променад на улице Поорди. На этой улице Capital Mills планирует построить дом «Променад», на первых этажах которого разместятся коммерческие площади.

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