Разведка Эстонии предупредила о возможных провокациях РФ против солдат НАТО

Речь идет о четырехтысячном контингенте НАТО, размещаемом в трех странах Балтии и в Польше с целью удержать Россию от вторжения в стиле Крыма. По мнению Маррана, этот шаг предоставит Москве заманчивый шанс создать ложное впечатление западной агрессии путем распространения фейковых новостей в прокремлевских СМИ, передает Newsru.com.

В частности, говоря об Эстонии, Марран напомнил, что речь идет о 800 молодых британских солдатах, которые будут направлены в страну в ближайшие недели. По его словам, Москва попытается дискредитировать их - "организует секс-ловушки, спровоцированные драки в пабах (с целью выставить британских военнослужащих хулиганами) и подрывные усилия по взлому аккаунтов в социальных сетях, чтобы найти информацию для шантажа".

Кроме того, "в ход могут пойти кибершпионаж, кампании по дезинформации или, например, шантаж при помощи украденных данных", рассказал Марран, полную версию интервью которого публикует InoPressa.

Напомним, решение о размещении с 2017 года четырех батальонов НАТО - по одному в Эстонии, Латвии, Литве и Польше - было принято в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве. Переброска войск уже началась.

Кроме того, Литва и Эстония планируют создание региональной системы противовоздушной обороны. СМИ также писали о планах Риги относительно строительства неких защитных укреплений на границе с РФ.

Россия также наращивает силы у своих западных границ.