Тоом советует Репс извиниться

«Она отлично знала, с кем говорит. Она просто попыталась солгать, а это глупо. Я считаю, что она должна извиниться и в будущем тщательнее выбирать [с кем говорить — BNS]. А не жалеть задним числом», - сказала Тоом BNS во вторник.

Репс оказалась в понедельник в центре скандала, когда заявила газете Postimees, что не давала прокремлевскому порталу «Спутник» интервью на тему Холокоста и депортаций, но в тот же день «Спутник» опубликовал видеозапись, подтверждающую обратное. В интервью Репс сравнила депортации с Холокостом.

«Я думаю, что Майлис Репс придерживается старого стереотипа, который позволяет одному и тому же политику говорить русским одно, а эстонцам другое», - сказала Тоом BNS.

В то же время, Тоом не считает, что Репс следует подать в отставку. «Зачем ей подавать в отставку, по какой причине? По той причине, что она разговаривала с пропагандистским каналом, или потому, что солгала, что не говорила с ним? Что из этого причина для отставки? Я считаю, что это глупо и некрасиво и это стало ей уроком», - сказала Тоом.

После того, как «Спутник» во второй половине дня в понедельник опубликовал видеозапись интервью с Репс, BNS пока не удалось получить комментарий от министра.