На Чудском озере в проруби обнаружили труп

Как сообщила Лыунаская префектура, вечером 20 февраля в Кризисный центр позвонила обеспокоенная соседка 81-летнего рыбака, которая сообщила, что мужчина ушел утром на рыбалку и до сих пор не вернулся домой. На телефонные звонки он не отвечал.

Пограничники проверили место, где рыбачил мужчина, обнаружили на берегу Чудского озера в районе поселка Ранна его автомобиль, а самого рыбака нашли мертвым в проруби в 200 метрах от берега. Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.