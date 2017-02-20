Михаил Лотман: завершился медовый месяц Трампа и России

Даже независимо от того, правда ли то, что победа Дональда Трампа – дело рук России (и если правда, то в какой мере правда), почти все представленные в Госдуме партии уже много месяцев были настроены Трампа поддерживать. Единственным исключением стали коммунисты, для которых все американские империалисты плохи, хотя Клинтон все-таки хуже Трампа. Самыми восторженными были либеральные демократы под предводительством Владимира Жириновского, ставившие на триумф Трампа и обещавшие в случае его победы угостить журналистов шампанским.

Победа Трампа вывела людей на улицы. Если в больших городах Америки демонстрации были против Трампа, в Москве люди выходили на улицы с маленькими американскими флагами, чтобы отпраздновать победу своего любимца. Госдума воодушевленно аплодировала объявлению о победе Трампа, Жириновский организовал банкет со 132 бутылками «шампанского» (естественно, речь шла не о настоящем шампанском, импорт которого запрещен санкциями, а с отечественной шипучей дрянью).

Популярность Трампа в России достигла мистических масштабов, в январе российские СМИ упоминали Трампа почти в полтора раза чаще Путина, что для сегодняшней РФ – своего рода рекорд. Дело зашло так далеко, что в честь Трампа выпустили специальную колыбельку «Дональд Трамп». См. здесь объяснения дизайнера. Стоит обратить внимание на его футболку.

Детская мебель в России вообще заидеологизирована и быстро реагирует на политические перемены. Например, когда был сбит рейс MH317, в России сделали кровати в виде «Буков». Либеральные журналисты сочли, что это какая-то глупость, но выяснилось, что такие кровати в самом деле есть.

Охваченные трампоманией российские политики и журналисты толковали неоднозначные заявления Трампа по поводу России максимально пророссийски. Даже тогда, когда Трамп четко заявил, что Россия должна вернуть Крым (для РФ это самая чувствительная тема), ряд думских депутатов и сенаторов выступил с заявлениями о том, что Трамп так не думает, просто в Америке на него оказывается беспрецедентное давление (см. также здесь).

Однако несколько дней назад все это закончилось (см. также здесь). В любом случае из Кремля в средства массовой информации поступила директива, достаточно строго рекомендующая прекратить лебезить перед Трампом. Зарубежные журналисты от души над этим посмеялись, представитель Путина Дмитрий Песков эту клеветническую новость опроверг (это практически верный признак того, что на самом деле директива была), но, так или иначе, хвалить Трампа повсюду прекратили. Медовый месяц кончился, счастье было недолгим, брак потерпел фиаско.