Картина дня: Жириновский пригрозил стереть Эстонию с лица земли, Кальюлайд уходит в отпуск

В радиоактивный пепел

Российский политик Владимир Жириновский последователен в своих убеждениях. Позавчера в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский повторил старую мантру: в случае конфликта с Россией от Балтийских стран ничего не останется. Кроме того, он поделился своим видением эстонской истории и политической географии. Читать далее...

Убийство в Кохтла-Ярве

Вчера в одном из кохтла-ярвеских общежитий был найден труп мужчины. Читать далее...

Подробности пожара в Горхолле

В январе на территории Горхолла вспыхнул пожар. Полиция подозревает, что причиной возгорания стал поджог. Читать далее...

ЧП в Барселоне

Полиция Барселоны открыла стрельбу, пытаясь остановить грузовик, который двигался по встречной полосе по направлению к центру города. Читать далее...

Honda отзывает из Эстонии тысячи автомобилей

Honda Baltic отзывает в Эстонии около 4800 произведенных с 2004 по 2010 год моделей Honda, в которых возможны проблемы с подушками безопасности. Читать далее...

Заправщиков возьмут под жесткий контроль

Со следующего года Налоговый департамент начнет в режиме реального времени отслеживать все сделки купли-продажи на рынке топлива, чтобы попытаться свести к минимуму все возможные обманные схемы. Также налоговики хотели бы изменить систему залогов продавцов топлива, что, правда, сильно огорчает мелких торговцев. Читать далее...

Скандал с Репс

Евродепутат Яна Тоом советует министру образования и науки Майлис Репс, отрицающей интервью российскому пропагандистскому каналу «Спутник», извиниться. Читать далее...

Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах

По сообщению Налогово-таможенного департамента, вчера были вынесены решения о возврате переплаченного подоходного налога в отношении 30 000 налогоплательщиков. Первые выплаты поступят на счета уже сегодня. Читать далее...

Зубов о смерти Чуркина

"Знаю, что очень многие меня осудят, но не могу не сказать. Мне жаль Виталия Ивановича Чуркина", - пишет историк. Читать далее...