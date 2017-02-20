Как я провалила президентскую речь

Как сейчас помню, я с самым серьезным видом несла какую-то околесицу про необходимость возрождать эстонское сельское хозяйство и, в общем, подошла к вопросу исключительно практично. Надо ли говорить, что моя президентская речь не пользовалась оглушительным успехом у жюри? А победило воззвание, где говорилось что-то о готовности отдать жизнь за свой народ, патетически фигурировал Сальвадор Альенде и т.п.

С той поры я твердо усвоила несколько вещей.

Проще выехать на громких лозунгах, чем думать о конкретных решениях. Из меня никогда не получится ни политик, ни, тем более, президент. В большинстве случаев готовность отдать за что-то жизнь существует только на словах. За чужую болтовню обычно расплачиваются те, кто невинно занимался каким-нибудь сельским хозяйством.

А в целом, чтобы быть хорошим патриотом, как говаривал вольтеровский персонаж, надо возделывать свой сад. Но, пожалуй, это недостаточно патетично для президентской речи.