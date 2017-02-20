Они представили на конкурс оформление своей квартиры в новом доме. Главный редактор журнала Kodukiri Малле Паюла отметила: «Создание интерьера в пустой коробке (как еще назовешь квартиру в новом доме?) - твердый орешек. Победителям удалось органично совместить старую мебель из бабушкиного дома с предметами современного массового производства. Получился интерьер в духе 1960-х годов. Это сейчас модно».

Фото: Priit Grepp/Kodukiri

Фото: Priit Grepp/Kodukiri

Член жюри конкурса Aasta Kodu, дизайнер сети K-rauta Мерике Хирвоя сказала: "Победители безусловно вдохновлялись живой природой: тут и зеленые растения, и желтое солнце, и золотистое дерево. В интерьере органично соединились цвета, рисунки и отлично подобранные отделочные материалы. Особенно понравилось стеновое покрытие с лесными мотивами, которое здорово сочетается с живым ныммеским сосновым лесом, который виден из окон квартиры".

Самым красивым садом года назван сад Эне и Урмаса Юривете из Таллинна.

Фото: Priit Grepp/Kodukiri