Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Из-за аварии движение по направлению в центр города нарушено.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Таллинне возле дома 71 на Пярнуском шоссе сегодня около 14 часов произошло ДТП, в котором столкнулись три машины, сообщает Postimees.
Из-за аварии движение по направлению в центр города нарушено.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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