Внеплановую проверку дома попечения поручили выполнить… его же руководителю и работникам

Как сообщили на сей счет в Нарвской городской канцелярии, основанием для проверки стала жалоба женщины, родственница которой заболела чесоткой в то время, когда проживала в доме попечения - об этой истории портал Rus.Postimees.ee подробно рассказывал на прошлой неделе.

Примечательно, что в составе комиссии положение дел в доме попечения проверяли его же руководитель Татьяна Стольфат и двое штатных специалистов, то есть они контролировали свою собственную работу. Также в комиссии была координатор профсоюза работников здравоохранения в регионе Ида-Вирумаа и сестра кабинета инфекционного контроля Нарвской больницы Наталья Метелица.

Сообщается, что члены комиссии провели комплексную проверку соблюдения санитарных норм, проверили наличие и выполнение руководств по инфекционному контролю и действий должностных лиц, осмотрели постояльцев, проверили наличие лекарств, средств по уходу.

Серьезных нарушений выявлено не было, наличие чесотки и других инфекций члены комиссии не обнаружили.

"В учреждении соблюдаются правила личной гигиены, имеются все необходимые средства и лекарства, в том числе против чесотки, а персонал знает, как ими пользоваться", - заключила Наталья Метелица.