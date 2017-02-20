Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР

"Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик", - написал он на своей странице в Twitter.

Такое мнение Порошенко озвучил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. Украинский лидер также заявил, что признание документов ДНР и ЛНР в России противоречит минским соглашениям. "С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей, - отметил он. - Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий до усиления санкций".

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права". По его словам, решение принято "по гуманитарным соображениям".

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что данный указ был принят исключительно в интересах людей и продиктован гуманитарными соображениями.