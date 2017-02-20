Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт выиграла первый сет со счетом 7:6 (3), но затем проиграла второй со счетом 3:6 и третий 4:6.

Встреча длилась 2 часа и 18 минут. Гергес сделала в ходе матча 10, а Контавейт 2 подачи навылет. При этом немка допустила 7, а эстонка – 3 двойных ошибки.