Раймонд Кальюлайд: попытки Ольги Ивановой втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки неуместны

«Ольга Иванова совершенно некорректно передала содержание состоявшегося обсуждения. Также она некорректно процитировала премьер-министра и председателя партии. На самом деле она прекрасно понимает, почему ее предложение не получило поддержки. Во-первых, Эдгар Сависаар ясно выразил желание целиком сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья, и его можно понять. В этой ситуации попытки втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки выглядят абсолютно неуместными. Во-вторых, некорректно требовать поставить на голосование кандидатуру Сависаара в его отсутствии», - сказал Кальюлайд.

По его словам, согласно неписанным правилам чья-либо кандидатура не может обсуждаться за спиной самого кандидата. Тем более некорректно требовать в такой ситуации проведения голосования.

«В третьих, в отличие от Ольги Ивановой я бы не стал недооценивать Михаила Кылварта. Мне чрезвычайно жаль, что он не может возглавить избирательный список Центристской партии в Пыхья-Таллинне. Но я уверен, что Кылварт стопроцентно готов к ответственности, связанной со статусом лидера списка в бывшем избирательном округе Эдгара Сависаара и не сомневаюсь в том, что на выборах он покажет очень сильный результат. Речь идет об очень эффективном вице-мэре и сильном политике, с которым у нас в Пыхья-Таллинне сложилось тесное и плодотворное сотрудничество», - подчеркнул Кальюлайд.