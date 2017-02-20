Эркки Баховски: мюнхенские ожидания и реальность

Недавняя мюнхенская конференция по безопасности дала нам противоположный ответ. Вице-президент США Майк Пенс заверил всех в том, что Америка остается верной НАТО, но и увещевал европейских союзников вкладываться в альянс больше. Конечно, о Трампе ясно только то, что ничего не ясно, – никто не удивится, если из Белого дома вскоре поступит совсем другой связанный с НАТО мессидж. И в принципе тем, кто формирует внешнюю политику Эстонии, стоило бы отыграть сценарий, в котором США бросает НАТО на произвол судьбы. Гибкое мышление и во внутренней, и во внешней политике должно быть преимуществом маленького государства.

Но пока что все идет по старому плану, то есть в нашем регионе будут размещены дополнительные силы. Канцлер Германии Ангела Меркель в своей речи подчеркнула усилие восточного крыла НАТО.

Само собой, есть люди, по мнению которых конференция по вопросам безопасности – бессмысленная говорильня. Но именно в качестве таковой она и планировалась. Конференция – место, где можно обменяться мыслями. Там не проводятся официальные переговоры по каким-либо поводам.

И в этом смысле от мюнхенской конференции по безопасности не стоит ожидать никаких прорывов, нового мирового порядка и так далее. Это не Венский конгресс 1815 года и не Берлинский конгресс 1878 года. Однако временами в Мюнхене звучат какие-нибудь речи, предвещающие изменения в политике того или другого государства. Таковой точно была в 2007 году речь российского президента Владимира Путина, содержавшая оценку холодной войны. Не сразу пришло очень болезненное осознание того, что речь шла не о шутках русского медведя на международной конференции:э та речь говорила обо многом.

Ныне сенсации не случилось. Мы получили подтверждение того, что США по-прежнему поддерживают НАТО – и что Россия против расширения НАТО и оправдывает оккупацию и аннексию Крыма. Серьезные решения будут приняты в других местах.

На этой конференции Эстония кроме прочего увидела, как президент Керсти Кальюлайд дебютирует на международной арене. Как можно понять, президенту в таком обществе приходится нелегко – на конференции по безопасности полно людей, все они лидеры общественного мнения и ориентируются в тонкостях международной политики. Вдобавок Кальюлайд явно удручают внешнеполитические следы Тоомаса Хендрика Ильвеса (не путать с внутренней неразберихой с хутором Эрма) и существование сильного литовского президента Дали Грибаускайте. Очевидно, многим международным наблюдателям было интересно, кто именно пришел на место Ильвеса и о чем она говорит.

Присутствовавшие подтверждают: Кальюлайд справилась. Возможно, не лучшим вышел круглый стол, на котором она сидела с лидерами Азербайджана, Грузии Казахстана и Украины, и все-таки к ее мессиджу о необходимости демократии в мире, вздыхающем по авторитаризму, прислушались. Был еще и ее мессидж о фейковых новостях (впрочем, назовите мне политика, который об этом не говорил бы), при этом важным стал форум, на котором мессидж прозвучал. Несомненно, форум безопасности Мюнхена – самая правильная платформа для того, чтобы выразить свою озабоченность.

А еще была, конечно, встреча трех балтийских президентов с вице-президентом США Майком Пенсом. Телефонный разговор с Трампом не состоялся, но знакомство с администрацией США произошло. И это хорошо. Время покажет, насколько удачной была поездка Кальюлайд в Мюнхен (позовут ли ее туда еще раз), но первые знаки – позитивны.