Госсуд лишил Eesti Energia права на добычу полезных ископаемых

Административная коллегия госсуда отметила в своем решении, что действовавший во время выдачи разрешения в 2011 году Закон о недрах не допускал предоставления нового права на добычу полезных ископаемых в объеме, превысившем годовую ставку допустимой добычи полезных ископаемых владельцем разрешения. Это противоречило закону о недрах и плану развития горючего сланца, которые были ориентированы на снижение объема добычи.