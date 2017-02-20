Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Госсуд лишил Eesti Energia права на добычу полезных ископаемых

BNS
BNS
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Госсуд во вторник аннулировал право входящей в концерн Eesti Energia фирмы Enefit Kaevandused AS на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли, тяжба началась в марте 2014 года.

Административная коллегия госсуда отметила в своем решении, что действовавший во время выдачи разрешения в 2011 году Закон о недрах не допускал предоставления нового права на добычу полезных ископаемых в объеме, превысившем годовую ставку допустимой добычи полезных ископаемых владельцем разрешения. Это противоречило закону о недрах и плану развития горючего сланца, которые были ориентированы на снижение объема добычи.

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