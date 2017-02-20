Лео и его гнездышко

Эту четырехкомнатную квартиру с тремя спальнями, огромной кухней-столовой-гостиной и четырьмя санузлами Леонардо купил за 10 миллионов долларов в 2014 году в эко-доме, главная особенность которого заключается в особой системе по очистке воздуха.
План квартиры Ди Каприо очень интересно рассматривать. Фото: gd-home.com.
Самую большую площадь занимает огромная кухня-гостиная, оформленная в классическом сочетании черного и белого.
Гостиная. Вид по направлению к кухне. Фото: gd-home.com.
Очень-очень много фотографий смотрим ЗДЕСЬ.