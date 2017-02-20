Лео и его гнездышко

Вилла Дональда Трампа на Лонг-Айленде продается за 45 миллионов долларов

Собственно говоря, сейчас имение Трампу уже не принадлежит, но это - первая недвижимость, в которую вложил деньги новый президент США.

Красота по-американски: возвращается ужасный дизайн 80-х

Эти чудеса дизайнерской мысли мы помним, в основном, по старым голливудским фильмам, пишет kodu.postimees.ее. Теперь своеобразный американский стиль возвращается, и, не исключено, что он доберется и до Эстонии.

Черный-черный дом в Лондоне

На одной из красивых улиц старого Лондона, где снимали милый романтический фильм «Реальная любовь», стоит черный дом, который заметно отличается от белоснежных соседей.