Госсуд не увидел нарушения конституции в местном налоге на рекламу

Общая коллегия государственного суда во вторник не удовлетворил кассационную жалобу, которой компании Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ и Clear Channel Estonia OÜ оспорили установленные Пярнуской горуправой требования по уплате сбора на рекламу, сообщил госсуд.

Общая коллегия государственного суда отметила, что конституция страны допускает различное регулирование государственный и региональных сборов. Согласно конституции, местный сбор должен быть предусмотрен законом, а также в законе должен быть обозначен объект местного налога, налогоплательщик и получатель налога. В отличие от государственного налога, однако, конституция не требует, чтобы предельно допустимая ставка местного налога была бы закреплена законодательно.

По тому же самому вопросу за тем, чтобы оспорить установленный Пярнуской горуправой налога на рекламу, в госсуд обратились также фирмы Ramirent Baltic AS, Kaubamaja AS, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS ja Rimi Eesti Food AS, производство по которым приостановлено до решения по жалобе на Пярнускую горуправу. Принимать ли в производство их кассационные жалобы, административная коллегия госсуда еще не решила.