Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?

Выяснилось, что на данный момент в Эстонии десять человек, которые когда-то принадлежали к Верховному совету ЭР и которые 20 августа 1991 года не голосовали за приобретение Эстонией независимости. Несмотря на это, им и еще 137 бывшим членам Рийгикогу Эстония платит специальную пенсию в размере 2578 евро и 10 центов.

«Я не считаю это правильным, но в то же время нельзя сделать так, что одни получают, а другие нет», - говорит член Рийгикогу Антс Яарвесаар.

Radar рассмотрит в сегодняшнем выпуске не только тех, кто получает спецпенсии в Эстонии, но тех, кто будет в будущем получать от Европейского союза пособия за работу, среди них Андрус Ансип и Керсти Кальюлайд.