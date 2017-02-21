Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эстонское правительство стремится к тому, чтобы с 1 января 2020 года отменить в нашем государстве специальную пенсию. Это означает, что спустя 25 лет после восстановления независимости время спецпенсии в Эстонии закончится. Radar изучил историю спецпенсий и узнал, кому и в каком размере ее выплачивают в Эстонии.

Выяснилось, что на данный момент в Эстонии десять человек, которые когда-то принадлежали к Верховному совету ЭР и которые 20 августа 1991 года не голосовали за приобретение Эстонией независимости. Несмотря на это, им и еще 137 бывшим членам Рийгикогу Эстония платит специальную пенсию в размере 2578 евро и 10 центов.

«Я не считаю это правильным, но в то же время нельзя сделать так, что одни получают, а другие нет», - говорит член Рийгикогу Антс Яарвесаар.

Radar рассмотрит в сегодняшнем выпуске не только тех, кто получает спецпенсии в Эстонии, но тех, кто будет в будущем получать от Европейского союза пособия за работу, среди них Андрус Ансип и Керсти Кальюлайд. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпенсиярийгикогу
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