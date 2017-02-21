Владелец кохтла-ярвеского Nitrofert задержан в Вене

"Фирташ был задержан сегодня в Вене по запросу испанских властей на основании европейского ордера на арест", - сказала представитель прокуратуры Нина Буссек.

При этом представитель бизнесмена не смог подтвердить эту информацию и сообщил корреспонденту ТАСС, что сам Фирташ в настоящее время находится на совещании с адвокатами.

Nitrofert входит в группу Ostchem Holding, объединенную с производственными фондами принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу группы химической промышленности Group DF.