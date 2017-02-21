Трамп: США не должны пускать на свою территорию тех, кто может навредить стране

"Нам необходимо, чтобы наша страна была безопасной", - сказал президент, говоря о США. "Нам нужно впускать тех людей, которые полюбят эту страну, а не тех, которые будут вредить ей", - отметил глава Белого дома, добавив, что, по его мнению, "многие соглашаются" с ним по этому поводу.

"Мы должны впускать (на территорию США - прим. ТАСС) тех, кто позитивно относится к нашей стране", - добавил Трамп.

В интервью, которое он дал во время посещения Национального музея афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, президент также коснулся проблемы расовой и национальной нетерпимости, в частности, антисемитизма, назвав его "ужасным".

27 января этого года Трамп подписал указ в области иммиграционной политики, из-за которого в США разгорелись жаркие споры и были начаты судебные разбирательства. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция американского Минюста на это решение была отклонена. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.