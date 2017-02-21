Ратас: Репс извлекла урок из инцидента с интервью для «Спутника»

21. Февраль 2017 19:20
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, комментируя данное министром образования Майлис Репс интервью «Спутнику», что Репс извлекла из случившегося урок.
Ратас отметил, что Майлис Репс извинилась за свои высказывания. «Отношение правительства, безусловно, к "Спутнику" не изменилось. Мы не даем им интервью, это точно», - сказал премьер-министр.
Также Ратас добавил, что Репс извлекла урок из этого случая.
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