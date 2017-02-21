Ратас: Репс извлекла урок из инцидента с интервью для «Спутника»

Ратас отметил, что Майлис Репс извинилась за свои высказывания. «Отношение правительства, безусловно, к "Спутнику" не изменилось. Мы не даем им интервью, это точно», - сказал премьер-министр.

Также Ратас добавил, что Репс извлекла урок из этого случая.