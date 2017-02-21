Суд запретил въезд в Эстонию 13 правонарушителям из Латвии

Запрет установлен для 12 мужчин и одной женщины.

Валгаская полиция уже несколько лет ходатайствовала в суде о вынесении в судебном порядке запрете на въезд для нарушающих правопорядок жителей сопредельного государства, отметил Аллик, что означает, что если они будут нарушать правопорядок в городе Валга, полиция через суд будет ходатайствовать дополнительном о таком наказании как запрет на въезд, чтобы люди больше не приезжали в Эстонию нарушать правопорядок, сказал Аллик.

По словам Аллика, практика вынесения в судебном порядке запрета на въезд в страну, которая в большей мере имела место в 2015 и 2016 годах, существенно улучшила правовое поведение в Эстонии жителей Латвии. Как отметил Аллик, хотя пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией нет, правонарушители в основном — это одни и те же люди, и полиция знает их в лицо.