Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение об отстранении от соревнований российских лыжников Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина и Евгения Белова, говорится в сообщении пресс-службы CAS во вторник, пишет "Интерфакс".

Таким образом, они не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лахти.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря временно отстранила от участия в международных соревнованиях шестерых российских лыжников - Евгения Белова, Алекесандра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлыжникироссия
Если бы я был президентом...
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Америка, Россия и Эстония
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Мнение
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
мнение

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:19
На шоссе Таллинн-Нарва машина вновь сбила лося
21:07
Президент Эстонии призвала русскоязычную молодежь принять активное участие в выборах
20:59
"На острие": кто выиграет и кто потеряет работу из-за перевода учреждений в уезды?
20:57
Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах
20:44
Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?
20:23
Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС
20:14
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований
20:00
Суд запретил въезд в Эстонию 13 правонарушителям из Латвии
19:45
Возмущенная посетительница кафе: в вегетарианском блюде было мясо и меня высмеяли за платок на голове
19:33
Девять ошибок гигиены, которые вы совершаете до, во время и после секса
19:20
Ратас: Репс извлекла урок из инцидента с интервью для «Спутника» (1)
19:09
Белобровцев: первый номер в избирательном списке – не приз, а груз ответственности
19:07
Пример для подражания! Популярный эстонский актер совершил отважный поступок
18:56
Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица
18:54
Пять причин, по которым мужчины обеспокоены размером пениса больше, чем женщины
18:44
Как долго ждать секса, если вы только начали встречаться
18:40
Трамп: США не должны пускать на свою территорию тех, кто может навредить стране
18:39
Кружевные блины на минеральной воде
18:29
Владелец кохтла-ярвеского Nitrofert задержан в Вене
18:25
Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице
Все новости
LimonЦеликом
Только на Limon.ee! Нуждаешься в совете астролога, чьи предсказания точны на 99 процентов? Участвуй в конкурсе!

Только на Limon.ee! Нуждаешься в совете астролога, чьи предсказания точны на 99 процентов? Участвуй в конкурсе!

Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях

Баста записал в Таллинне шуточный видеоролик о своих сверхспособностях

Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)

Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)

19:07
Пример для подражания! Популярный эстонский актер совершил отважный поступок
18:54
Пять причин, по которым мужчины обеспокоены размером пениса больше, чем женщины
18:44
Как долго ждать секса, если вы только начали встречаться
18:19
Фотоновость: житель Таллинна обнаружил на дереве странную находку. У вас есть одна секунда, чтобы отгадать, что это
KrasotkaЦеликом
Лучшие советы от разведенной женщины

Лучшие советы от разведенной женщины

Женские заблуждения о сексе

Женские заблуждения о сексе

Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

19:33
Девять ошибок гигиены, которые вы совершаете до, во время и после секса
18:39
Кружевные блины на минеральной воде
18:17
Шведский салат из свеклы и сельди
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
SportsЦеликом
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

15:53
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
ВпрокЦеликом
Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки?

Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (3)

13:04
Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости
Погода
Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На шоссе Таллинн-Нарва машина вновь сбила лося

На шоссе Таллинн-Нарва машина вновь сбила лося

На Чудском озере в проруби обнаружили труп

На Чудском озере в проруби обнаружили труп

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (6)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой(6)
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер
Возмущенная посетительница кафе: в вегетарианском блюде было мясо и меня высмеяли за платок на голове
Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения(3)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(51)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(28)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 21.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees