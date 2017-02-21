Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Таким образом, они не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лахти.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря временно отстранила от участия в международных соревнованиях шестерых российских лыжников - Евгения Белова, Алекесандра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.